Bu etkinlikler kapsamanındı KAFUM çadır Kent alanında bulunan il müdürlüğü çadırına gelen kadınların yaptığı ürünlerin sergisi açıldı.

Birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği çadır da hanımlar bir yandan el iş lerini yaparken diğer yandan da az da olsa deprem felaketini unutmaya çalışıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Kurum Olarak Ellerinden Geleni Yapmaya Çalıştıklarını Ve Çok Daha Fazlasını Yapmak İçin Çalışmaya Devam Edeceklerini Söyledi.