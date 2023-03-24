Bu Kapsamda Depremzede Çocuklara Mobil Trafik Eğitim Tırı Bünyesinde Temel Trafik Kurallarına İlişkin Teorik Ve Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi.

Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat'ta Meydana Gelen Depremlerin Ardından Evleri Hasar Gören Ya Da Yıkılan Çocukların Morallerinin Yerine Gelmesi Ve Küçük Yaşlarda Trafik Eğitimi Almaları İçin Çaba Harcanıyor.

Öğrencilere Tırdaki Mobil Sınıfta İlk Olarak Temel Trafik Kurallarına İlişkin Teorik Trafik Eğitimi Verildi.

Teorik Eğitimin Ardından Pratik Eğitim İçin Kurulan Trafik Eğitim Parkurunda, Kanka Polis Eşliğinde Trafik Eğitim Araçları İle Uygulamalı Trafik Eğitimi Gerçekleştirildi.

Burada Bir Açıklama Yapan EGM Trafik Başkanlığı Eğitim Koordinasyon Şube Müdürü Tolga Hakan Geleceğin Sürücüsü Çocuklarda Farkındalık Oluşturmak İçin Bu Eğitimlerin Verildiğini İfade Etti.