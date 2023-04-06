"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından bir yandan felaketin izleri siliniyor bir yandan da tarımsal üretim devam ediyor.

Sahurun ardından gün doğumuyla tarlalarına giden depremzede çiftçi ve tarım işçileri, iftar saatine kadar ürünlerinin bakımını yapıyor.

Türkoğlu ilçesinde salatalık ve kabak yetiştiriciliği yapan 35 yaşındaki Cennet Yıldız, AA muhabirine, depremde Türkoğlu ilçesindeki iki katlı evinin ağır hasar aldığını, bu nedenle çadırda kaldıklarını söyledi.

Çocukları için çalışmaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Yıldız, "Beş çocuğum var, onlar için mücadele ediyoruz. Burada çocuklarım da çalışıyor. Geçimimizi bu işten sağlıyoruz. Ramazan ama buna rağmen tarlada çalışmaya devam ediyoruz. Bizim için depremin etkisi uzun süre geçmeyecek. Yaşadığımız çok büyük bir felaket." diye konuştu.

