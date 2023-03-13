Öte Yandan 14 Mayıs Seçimlerinde Seçme Ve Seçilme Hakkının Kullanabilmesi Adına Afetzede Vatandaşlar; Diğer İl Veya İlçelerden Birine Taşınmış İse Taşındığı Yerdeki Adrese, Aynı İl Ya Da İlçe İçerisinde İkamet Adresi Dışında Başka Bir Konut, Prefabrik Ev, Yurt, Konteyner, Çadır Kent, Huzurevi Ve Benzeri Gibi Yerde Barınıyor İse Bu Tür Geçici Yerlere Yönelik Yapacakları Yeni Adres Beyanını; 17 Mart 2023 Saat 23.59'a Kadar Nüfus Müdürlüklerinin Yanı Sıra E-Devlet Ve Nüfusmatikler Üzerinden Yapabilecekler.

Yapılan Bu İşlem Doğrultusunda Hiçbir Depremzede Vatandaş Hak Mahrumiyeti Yaşamayacak .