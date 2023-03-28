Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerden büyük oranda etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremzedeler için başlatılan seferberlik devam ediyor.

İlçe merkezinin yanı sıra köylerdeki depremzedeler için de kollar sıvandı. Bu kapsamda bir hayırsever, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Belpınar Mahallesi'nde depremzedeler için köy tipi tek katlı kalıcı afet evleri inşa etmeye başladı.

10 evin tamamen yıkıldığı, diğer evlerin de bir kısmında hasarın oluştuğu 35 haneli köydeki proje kapsamında 14 köy evi, cami, ahır, sosyal donatı ve çevre düzenlemeleri planlanıyor. Yöre halkı, kısa sürede teslim edilmesi öngörülen evlere kavuşmayı heyecanla bekliyor.