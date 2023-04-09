Deniz Feneri Derneği 5 Koordinasyon Merkezinde Yüzbinlerce Vatandaşın İhtiyacını Karşılamak İçin Gece Gündüz Çalışıyor.

Dernek gönüllülerinin hazırladığı Gıda, giyim, hijyen paketleri gibi seçeneklerle, vatandaşların gereksinimlerine göre gerekli ürünler ulaştırılıyor.

Aynı zamanda deniz feneri derneğinde farklı ülkelerin vatandaşları gönüllü olarak, depremzede vatandaşlara hizmet ediyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Deniz Feneri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kunt, deprem bölgesinde tüm ihtiyaçların karşılanıncaya kadar hizmet edeceklerini söyledi.