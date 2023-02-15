Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir grup afetzede, Sancaktepe'deki Mahmut Celaleddin Ökten Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremde etkilenen illerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken depremzedeler Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.

İstanbul'da da üniversite öğrencilerinin boşalttığı yurtlar, deprem bölgesinden gelenlere tahsis ediliyor.

Büyükçekmece Öğrenci Yurdu'nun ardından afetzedeler, Sancaktepe'deki Mahmut Celalettin Ökten Öğrenci Yurdu'na getirilmeye başlandı.

Otobüsle getirilen bir grup depremzede yurda yerleştirildi.