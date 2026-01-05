Kent yaşamına dokunan faaliyetleriyle sosyal sorumluluğu bir görev değil, gönül işi olarak gören dernek, bu kez Kahramanmaraş’ın hafızasında iz bırakacak özel bir organizasyona imza atacak.

Dernek Başkanı Hacı Hasan Cıngıllıoğlu, düzenlenecek projeye ilişkin yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya devam ettiklerini vurguladı.

Ayrıca Başkan Cıngıllıoğlu açıklamasında faklı kategorilerde onlarca ödülün sahiplerini bulacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her zaman olduğu gibi yine anlamlı bir çalışmayla hemşehrilerimizin karşısına çıkıyoruz. Kahramanmaraş’ta 2025 yılına damga vuran isimleri, kurumları ve başarı hikâyelerini onurlandırmak amacıyla ‘2025 Yılının Enleri Ödül Töreni’ni düzenleyeceğiz” dedi.

Şehrin sosyal, kültürel, ekonomik ve toplumsal yaşamına değer katan başarıların taçlandırılacağı ödül töreninin, Kahramanmaraş’ta geniş bir yankı uyandırması bekleniyor.