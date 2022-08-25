Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren ders kitaplarının öğrencilere ücretsiz olarak verildiği, 2003-2021 yılları arasında 3 milyar 550 milyon ders kitabı dağıtımının yapıldığı hatırlatıldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz olarak verilmek üzere 153 milyon ders kitabının baskı ve dağıtımının tamamlandığı ve tüm kurumlara ulaştırıldığı belirtildi.

Ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarının yanı sıra ilk defa 2021-2022 eğitim öğretim yılında 36 milyon yardımcı kaynağın baskı ve dağıtımının gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"2022-2023 eğitim öğretim yılında 2-12. sınıf düzeylerinde 91 çeşitten oluşan 100 milyon yardımcı kaynağın baskı ve dağıtımı büyük oranda tamamlanmış, 12 Eylül itibarıyla okullarımızda öğrencilerimize ders kitaplarıyla birlikte verilmek üzere tüm hazırlıklar tamamlanmıştır."