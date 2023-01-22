Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Yitiksöz Söyleşileri etkinliğinin bu ayki konuğu; İkinci Perde, Akşam Yazıları ve Vadiler gibi birçok eserin sahibi Yazar Yunus Develi oldu. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde Duran Boz moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Yunus Develi ‘İnsanın Büyük Hikâyeden Vadilere Yürüyüşü’ konusunu ele aldı. Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte Develi; yazım hayatını, eserlerini kaleme alırken başvurduğu kaynakları ve en çok işlediği temaları anlattı. Programda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Develi, gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve söyleşiye katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Kitaplarımda Kelimeleri Özenle Seçiyorum

Eserlerini kaleme alırken kelimeleri büyük bir titizlikle seçtiğini belirten Yazar Yunus Develi, “Kitap yazarken sözcükleri ve cümleleri büyük bir titizlikle ele alıyorum. Vermek istediğim mesajı hangi kelime en iyi şekilde anlatıyorsa onu seçmeye çalışıyorum. Kitabı yayımlamadan önce her okumamda cümlelere ekleme veya çıkarma yapabiliyorum. Eksik veya fazla kelime kullanmamaya gayret ediyorum. Aynı anlamı ifade eden iki kelimeden bir tanesini seçerken bile büyük özen gösteriyorum. Vermek istediğim mesajı hangisi daha doğru şekilde ifade ediyor diye. Rastgele bir kelime ekleyip geçmenin doğru olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

Kitap Yazmak Çok Uzun Bir Süreç

Yazmanın sonu olmayan bir süreç olduğunu belirten Develi, “Kitap yazmak çok uzun bir süreç. Belli bir yeri ve zamanı yok. Çünkü bu farklı etmenlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir şey. Yaşadığımız, şahit olduğumuz veya düşlediğimiz şeylerin bütünü bu süreci etkiliyor. Yazmak, ayrıca sonu olmayan bir süreç. Yazmaktan vazgeçmek tek taraflı olarak verilebilecek bir karar değil. Siz onu bıraksanız bile o sizi bırakmıyor. Tamam, artık öykü yazmayacağım dedikten sonra bile kaleme aldığım çok öykü oldu.