Bahçeli, “2023 yılında cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Arzumuz budur, amacımız budur” ifadelerini kullandı.

Kokuşmuş bir ittifak hangi yaraya merhum olacaktır. Zillet ittifakından hiçbir halt olmaz. Bunları iradeleri sakatlanmıştır. Daldaki çürük meyve neyse, zillet ittifakı odur. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Adayımızdan da kararımızda da geri dönersek gök girsin, kızıl çıksın. Türki milletinin oyalanmaya tahammülü yoktur. 2023 yılında cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Arzumuz budur, amacımız budur.