Bahçeli Akşener'e tepki Göstererek “Kürsüden mermi kovanı atmaları millete saygısızlıktır” dedi.
Savaşların, sosyal açmazların, siyasal krizlerin, etnik ve mezhep temelli mücadelelerin, ekonomik çöküşlerin, çevre felaketlerinin ve terör gibi konu başlıklarının, yaşanılan çağa huzursuzluğun damgasını vurduğunu ifade eden Bahçeli, bu tablodan gelişmiş ya da az gelişmiş hiçbir ülkenin muaf olmadığını bilmek ve anlamak gerektiğini söyledi.
Devlet Bahçeli: Terörizme payanda olan bir muhalefet vücut bulmuştur
Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.
Bahçeli Akşener'e tepki Göstererek “Kürsüden mermi kovanı atmaları millete saygısızlıktır” dedi.
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