Bahçeli Akşener'e tepki Göstererek “Kürsüden mermi kovanı atmaları millete saygısızlıktır” dedi.



Savaşların, sosyal açmazların, siyasal krizlerin, etnik ve mezhep temelli mücadelelerin, ekonomik çöküşlerin, çevre felaketlerinin ve terör gibi konu başlıklarının, yaşanılan çağa huzursuzluğun damgasını vurduğunu ifade eden Bahçeli, bu tablodan gelişmiş ya da az gelişmiş hiçbir ülkenin muaf olmadığını bilmek ve anlamak gerektiğini söyledi.