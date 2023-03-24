Sigorta şirketi ile yaşanan bir takım sorunlar nedeniyle mağduriyet yaşayan Biçici, şimdilerde ne yapacağını bilemiyor. Kendi sorununu çözemeyen ve yetkililerden yardım bekleyen Biçici'nin durumu, vatandaşların mağduriyetlerini çözememe endişesini de arttırıyor.

Asrın felaketi olarak adlandırılan son depremlerde, birçok insanın hayatını kaybetmesi ve birçoğunun da evsiz kalmasına neden oldu. Ancak mağduriyetlerin çözümleyemeyenlerin sayısı da azımsanacak kadar az değil. Ahmet Biçici, gibi bir sigortacının bile kendi sorununu çözemediği bu durumda, vatandaşlar nasıl çözüm bulacaklarını düşünüyor.

Ahmet Biçici, depremzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için devlet ve ilgili kurumların daha etkin bir şekilde hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Biçici, ilgili kurumlar tarafından mağdurlara gerekli yardımın sağlanması ve sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.