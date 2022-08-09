Afyonkarahisar'da dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Zabıta ekipleri tarafından yürütülen çalışma, Bankalar Caddesi üzerinde yoğunlaştı.
Bu esnada cadde üzerinde duran dilenci Fatma U. isimli kadın, gözaltına alınarak zabıta karakoluna götürüldü.
Burada dilencinin çantasında arama yapan bayan zabıta memurları gördüklerine inanamadı.
Altın ve yüklü miktarda para bulundu
Dilenci kadının çantasından 10 adet cumhuriyet altını, 1 adet yarım altın ve 9 bin 165 TL nakip para çıktı.
Altın ve paralara el konuldu
Tutanak halinde teker teker sayılan altın ve paralara, zabıta ekipleri tarafından el konuldu.
Dilenci, emniyet ekiplerine teslim edildi
Öte yandan dilenci Fatma U. isimli kadın, emniyet ekiplerine teslim edildi.