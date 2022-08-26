Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu’na bağlı, Kahramanmaraş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği tarafından organize edilen etkinlik Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Camiinde düzenlendi.
İlçedeki farklı camilerde dini eğitimlerini tamamlayan öğrenciler öğretmenleriyle beraber cami bahçesinde buluştu.
Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Ali Canbolat, Bugün de yaz kurslarımızın bitirme programını yapıyoruz yaklaşık 30 tane camimizde ve Kur’an kurslarımızdaki eğitim gören öğrencimize birer tane muhabbet kuşu kafesleriyle beraber hediye edildi” dedi.