Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Ezgi Deler, dini nikahlı eşi R.S. ile tartıştı.
Tartışığı eşini döverek evden çıktı
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda R.S., eşini feci şekilde döverek evden ayrıldı. Genç kadının çığlık seslerini duyan komşuları eve geldiklerinde Ezgi Deler’i kanlar içerisinde buldu.
Hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti. Ezgi Deler’in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis tarafından gözaltına alınan R.S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.