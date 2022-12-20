Kaza saat 23.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarında meydana geldi.

Erdal İ. yönetimindeki otomobil, 19 Mayıs Bulvarı üzerinden Natoyolu'na dönmeye çalışırken sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere ve ardından yön tabelasının direğine çarptı.

Araç hurdaya döndü

Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada Erdal İ. araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücüye ilk müdahale sağlık ekibi tarafından yapıldı.

Mamak Devlet Hastanesine kaldırılan Erdal İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.