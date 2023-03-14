Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri yolu Avşarlı Mahallesi üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen yardım tırı, yolda açıldığı iddia edilen çukur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı.

Yoldan çıkan tır, şarampole devrilirken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İçerisinde bulunan yardım malzemeleri, bölgeye gelen başka bir tıra yüklendi.

Tır sürücüleri, deprem nedeniyle bölgede yapılan çalışmalarının daha özenli ve kontrollü sağlanmasını talep ederek, yetkililere çağrıda bulundu.