Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türk Edebiyatı’nın usta isimlerinden, fikir ve düşünce insanı Sezai Karakoç’un eserlerinin, düşünce hayatının ve Türk edebiyatına katkılarının konuşulduğu Sezai Karakoç Kolokyumu, ‘Şiir Sanatı ve Sezai Karakoç’ konulu söyleşiyle devam etti. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşide Yazar D. Mehmet Doğan, Zafer Acar ve Mesut Koçak, Karakoç’un edebi türlere karşı yaklaşımı, şiiri ve sanatını farklı perspektiften ele aldı.

İkinci Yeni ve Sezai Karakoç

Sezai Karakoç’un İkinci Yeni akımına yaklaşımına dair açıklamalarda bulunan Yazar Zafer Acar, “Modern eleştiride kuramlar, biyografik okumaya çok olumlu bakmazlar. Ancak bu konunun bir arka planı var. Sezai Karakoç’un Mülkiye’yi kazanması ve burada eğitime başlaması İkinci Yeni’yi oluşturacak irtibatların da oluşmasını sağladı. Seküler bir arkadaş ortamında muhafazakâr olan Sezai Karakoç, bir şiirle buluşuyor. Necip Fazıl’ın uzağında, temelinde biraz Nazım Hikmet’in serbest şiiri olan ve Garip akımında etkiler taşıyan bir şiir” ifadelerini kullandı. Yazar D. Mehmet Doğan ise Cumhuriyet’in 10. yılında doğan Sezai Karakoç’un Latin harfleriyle eğitim gören ilk kuşaktan olduğunu belirtti.

Sezai Karakoç ve Kurmaca

Sezai Karakoç Kolokyumu kapsamında düzenlenen diğer bir söyleşide ise ‘Sezai Karakoç ve Kurmaca’ konuşuldu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Yazar Abdullah Harmancı moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide; Yazar Güray Süngü, Yunus Emre Özsaray ve Turgay Anar, Sezai Karakoç’un öykü, piyes ve kurmaca eleştiri türlerine yaklaşımı masaya yatırdı. Etkinlikte konuşan Yazar Güray Süngü, Sezai Karakoç’un asıl alanının şiir olmasına karşın birçok türde çığır açıcı, yol gösterici, menzil belirleyici rol oynadığını ifade etti.