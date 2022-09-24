Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Türkiye arasındaki F-16 görüşmelerine ilişkin "Elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde yoğun diplomasi trafiği yürüten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, temaslarını değerlendirdi.

'KULLANMAYACAĞIMIZ ÜRÜNÜ NEDEN ALALIM?'

F-16 konusunda, "Elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız" ifadelerini kullanan Çacuşoğlu, şöyle devam etti: "Şöyle kullan böyle kullan" gibi bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil. Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan F-16 alımı konusundaki görüşmelerin 'olumlu' geçtiğini söylemişti.

Türkiye, ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen 40 adet F-16 ve 80'e yakın F-16 modernizasyon kiti almak için başvurmuştu.