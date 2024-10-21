Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Karacasu Kampüsü’nü ziyaret etti.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan birlikte kampüs alanı içerisinde incelemelerde bulunan Prof. Dr. Erbaş, çalışmalar hakkında Rektör Bakan’dan bilgiler aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KİÜ Rektörü Bakan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Karacasu Kampüsü içerisinde inşa edilecek külliye dolayısıyla Prof. Dr. Erbaş’a teşekkür etti. Prof. Dr. Bakan şöyle konuştu:

“Bugün Karacasu Kampüsümüzde Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızı ve beraberindeki heyeti konuk ettik. Kendilerine üniversitemiz, bölüm ve programlarımız ve İslami İlimler Fakültemiz hakkında bilgiler aktardık. Ayrıca, kampüsümüz içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığımıza tahsisini gerçekleştirdiğimiz ve külliye inşa edilecek alanla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Çok verimli bir ziyaret oldu. Bu istişarelerin ardından çok daha verimli neticeler alacağımızı ümit ediyorum. Ben kendisine ve beraberindeki heyete şükranlarımı sunuyorum.”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş’da konukseverliği dolayısıyla Rektör Bakan’a teşekkür ederek, başarı dileklerini iletti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dünya Müslüman Alimler Başkanı Ali Muhyealdın A-Aı Quradgihi, Katar-ı Hayriye Vakfı Uluslararası Operasyonlar Bölümü İcra Kurulu Başkanı Nevaf Abdullah el- Hamadi, Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu ve KİÜ Genel Sekreteri Ferat Karataşlı ile diğer ilgililerin de eşlik ettiği ziyaretin anısına Rektör Bakan tarafından Prof. Dr. Erbaş ve beraberindekilere plaket takdiminde bulunuldu.