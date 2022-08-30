Anne Hacire Akar'ın HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da partinin il başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere örnek oldu.

Akar'ın 24 Ağustos 2019'da evladına kavuşmasının ardından Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Bugün 1092'nci günü geride bırakan anneler, 3 Eylül'deki yıl dönümüne destek çağrısında bulunmak için basın açıklaması düzenledi.

Aileler adına konuşan annelerden Ayten Elhaman, evlatları için HDP'nin önünü terk etmeyeceklerini söyledi.

Eylemlerinde 4'üncü yıla gireceklerini ifade eden Elhaman, şunları kaydetti:

"Anne ve babalar olarak buradayız. Haklı olarak evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımız dağdan inene ve dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son nefesimize kadar burayı terk etmeyeceğiz. Evlatlarımızı versinler. Evlatlarımızı alacağız onlardan."

Elhaman, 37 çocuğun anne ve babasına kavuştuğunu anımsatarak, "İnşallah biz de evlatlarımıza kavuşacağız. Gençler yeter artık gelin, dağlarda kurtlara ve kuşlara yem olmayın, annelerinizin kucağına gelin. Devletimizin gücüyle evlatlarımızı alacağız ve onları zalimlere bırakmayacağız." diye konuştu.

Herkesi 3 Eylül'de HDP önündeki oturma eylemine davet eden Ayşegül Biçer ise anne ve babalara destek çağrısında bulundu.

Basın açıklamasının ardından aileler, PKK ve HDP aleyhine sloganlar attı.