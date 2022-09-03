3 Eylül 2019 yılından beri Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde çocukları için oturma eylemi yapan annelerin nöbeti 4 yılı geride bıraktı.

Diyarbakır’daki annelere destek vermek amacıyla AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanlığı Diyarbakır’a giderek evlatları için 4 yıldır kararlılıkla nöbet tutan annelere destek verdi.

Evlatlarının terör batağından kurtarmak için yıllardır nöbet tutan 304 annenin nöbetlerine eşlik ettiklerini ifade eden AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, “Diyarbakır annelerimizin nöbetinin 4. yılına ulaştık. Evlatlarımızın geri dönmesini hasretle bekliyoruz. 4 yıldır hasretle devam eden evlat nöbetinde Kahraman kadınlarında Diyarbakır annelerinin yanında olduğunu hissettirebilmek adına Kahramanmaraş ilimizden katılım sağladık. Onların yanında onlarla birlikte bir günde olsa nöbetlerine eşlik ettik. Gönlümüz her daim Diyarbakır annelerinin yanında” dedi.

Ailelerin başlattıkları mücadelenin çok önemli olduğunu ifade eden Gül Çitil Okur, “Terörün kökünü devletimizin kararlı mücadelesi sonrasında inşallah kazıyacağız. Annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları nöbetin de teröre büyük darbe vurduğu aşikar. Tüm Türkiye’nin temennisi olduğu gibi bizim de tek temennimiz annelerin çocuklarına sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde kavuşmasıdır. Annelerimizin sıkıntısını içimizde hissettik ve bu sorunu inşallah en kısa sürede aşacağız” diye konuştu.