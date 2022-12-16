Valilikten yapılana açıklamada, bugün sabah saat 05.10 sıralarında göreve giden Çevik Kuvvet minibüsüne geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, zırhlı Polis Minibüsü içerisinde bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamakta olduğu ifade edildi. Konuya ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Bombalı saldırıda yaralı 9 kişiden 7'si taburcu edildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde bu sabah çevik kuvvet otobüsüne yapılan saldırı sonrası, kontrol amaçlı hastanelere sevk edilen 9 arkadaşımızın 7'sinin ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır Valisi Su, terör saldırısının yapıldığı yerde incelemelerde bulundu

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su, “Yaralı olan arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. 9 polis arkadaşımızdan 7'sinin ayakta tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu oldu. 2 arkadaşımız da hastanede kontrol altında. Herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Birkaç saat kadar 2 arkadaşımız da taburcu olur. Meydana gelen patlamada 2 şüpheli gözaltına alındı. Patlama, bir araç kiralanma suretiyle yol kenarına getiriliyor. Aracı kiralayan şahsı ve olay sonrası onu götüren taksi şoförünü gözaltına aldık. Olay ile ilgili tahkikat devam etmektedir. Olayı gerçekleştirenlerin terörle bağlantısının olup olmadığı hakkındaki çalışmalarımız devam ediyor. O tür bilgiler de bulunmakla birlikte değerlendirme yapıyoruz. Yaralı arkadaşlarımızdan 1'i sivil diğerleri polis” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır'da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır. Geçmiş olsun” açıklamasında bulundu.

Diyarbakır Valisi bombalı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16/12/2022 günü saat 05.10 sıralarında göreve giden Çevik Kuvvet minibüsüne geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapılmıştır. Zırhlı Polis Minibüsü içerisinde bulunan (9) kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Diyarbakır'daki bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Yaralanan polis kardeşlerimize geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Failler cezasız kalmayacak. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kastedenler bunun bedelini ödeyecek."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Koca: "Diyarbakır'da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Görevlendirilen ambulanslarla hastanelere nakledilen yaralılarımızın genel durumları iyi. Çok geçmiş olsun."