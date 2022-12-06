Kahramanmaraş Necip Fazıl Kadın doğum hastanesinde görev yapan Doç. Dr. Adnan Yener, Türkiye’de İlk defa yapılan bir Operasyonla Türkiye’nin ve Dünyanın Birçok Yerinde Yapılamayan Bir Ameliyata daha İmza Attı.

Doç. Dr. Adnan yener, aynı ameliyat esnasında hasta genel anestezi altında uyutulurken hastanın jinekolojik rahim ve yumurtalık ameliyatıyla birlikte Estetik Cerrahi ameliyatını yani liposakşın ve karın germe ameliyatını birlikte yaptı.

Kadın Sağlığıyla ilgili Jinekolojik hastalığı ve daha önceki geçirmiş olduğu doğum ve ameliyat deformiteleri nedeniyle Ankara’da ve yurt dışı, İngiltere Londra’da birçok doktora başvuran hasta Fatma Karaca, Kahramanmaraş devlet hastanesinde görev yapmakta olan Doç. Dr. adnan yener’in adını televizyonda duyarak kendisine başvurup jinekolojik ameliyatıyla birlikte estetik ameliyatını yaptırdı.

Ankara’dan Gelen 45 Yaşındaki Fatma Karaca ise Devlet Hastanesinde Böyle Bir İmkânı Bulmanın Mutluluğunu Yaşadığını Dile Getirerek Doç. Dr. Adnan Yener Ve Ekibine Teşekkürlerini İletti.