Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır evlat özlemi çeken bir aile, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener’in uyguladığı iki yıl süren başarılı tüp bebek tedavisi sonucunda hayallerine kavuştu. Sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getiren anne, sezaryen doğumla bebeğini kucağına aldı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yıllardır büyük bir sabır ve umutla bu anı bekleyen aile, kavuşma anını sevdikleriyle paylaşarak duygusal anlar yaşadı. Mutlulukları gözlerinden okunan aile, tedavi süreci boyunca yanlarında olan Doç. Dr. Adnan Yener ve sağlık ekibine teşekkürlerini iletti.

Tedavi sürecine ilişkin açıklamada bulunan Doç. Dr. Adnan Yener, “Tüp bebek tedavisi, hem tıbbi hem de duygusal olarak sabır gerektiren bir yolculuk. Ailemizin yıllar sonra evlatlarına sağlıklı bir şekilde kavuşması bizim için de büyük bir gurur kaynağı. Onların sevinci, tüm emeklerimize değdi,” ifadelerini kullandı.

Aile, uzun yıllar süren hasretin ardından bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına almanın tarifsiz bir mutluluk olduğunu belirtti. Bu mutlu gelişme, hem aile hem de sağlık ekibi için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yerini aldı.