Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, doğaseverlere yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Doğa Yürüyüşleri’nin ardından hayata geçirilen Doğa Kampı’nın üçüncüsü gerçekleştirildi. Toplamda 3 gün süren etkinliğe 150 doğasever katılım sağladı. Doğası, havası, zengin bitki örtüsü ve eşsiz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan Başkonuş Yaylası’nda gerçekleştirilen kampta katılımcılar çeşitli etkinliklerle doğanın tadını çıkardı. Gerçekleştirilen etkinliğin son derece faydalı ve eğlenceli olduğunu ifade eden doğaseverler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.