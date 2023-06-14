YKS için geri sayım başladı, öğrencileri sınav heyecanı sardı. Kahramanmaraş Doğa Koleji, hafta sonu sınava katılacak öğrencilerinin sınav günüyle ilgili kaygılarını kontrol altına alması için simülasyon sınavı uyguladı.

Öğrenciler, YKS süreci için hem ön hazırlık yapmış oldu hem de heyecanlı bir deneyim yaşadı.

Simülasyon Sınavıyla ilgili açıklamalarda bulunan doğa koleji Kahramanmaraş kampüsü rehber öğretmeni yunus emre koç, “öğrencilerimiz çok ciddi emekler sarf etti. İnşallah bu uygulamayla birlikte iyi bir sonuç alacaklarını düşünüyoruz.” İfadelerini kullandı.

