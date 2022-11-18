Gürsoy Cemre Eğitim Kurumları sponsorluğunda 19 Ocak’ta yapılacak olan ödül töreninde dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretmenler, madalya, plaket ve para ile ödüllendirilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen okullar, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Web Sitesinden başvurabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen okullar hazırladıkları çalışmaların, video görüntülerini http://onikisubat.meb.gov.tr/www/ulusal-sahne-sanatlari-olimpiyatlari/icerik/1220 adresine yükleyerek başvurularını tamamlayacaklar.

“USSO-2 için son başvuru tarihi 30 Aralık olurken yarı final 09 Ocak, final ve ödül töreni ise 19 Ocak’ta yapılacak.”

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Doğa Koleji Halkla İlişkiler Uzmanı Emel Seçinti, Ulusal Sahne Sanatları Olimpiyatı’nın program takvimi ile ilgili bilgi verdi.

Kahramanmaraş Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nevzat Tarakçı’da, Kahramanmaraş’taki tüm okulları düzenlenecek yarışmaya davet etti.