Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde soğuk havaya aldırış etmeden görev yapıyor.

Sorumluluk sahasında Kahramanmaraş, Malatya, Tunceli, Sivas, Elazığ, Diyarbakır ve Batman bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, zorlu arazi yapısı ve iklim şartlarında denetimlerini gerçekleştiriyor.

Ekipler, fotokapan, dürbün ve insansız hava araçlarıyla bölgede inceleme yaparak, yaban hayvanı envanter çalışması da yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında 5 ilde toplam 188 kızıl geyik, 5 bin 22 yaban keçisi ve 315 çengel boynuzlu dağ keçisi tespit edildi.

Ormanlık alanlarda yemleme çalışması da gerçekleştiren ekipler ayrıca avlak alanlarında kaçak ve usulsüz av yapanlara göz açtırmıyor.



