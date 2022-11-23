Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Arslanbey Mesire Alanı’nda hayata geçirilen Doğa ve Fen Okulu projesi tamamlanarak hizmete alındı.

Öğrencilere ekolojik bilinç kazandırılması amacıyla toplamda 160 metrekare alan üzerine konumlandırılan, içerisinde birçok derslik, atölye ve oyun alanlarının bulunduğu Doğa ve Fen Okulu’nun ilk misafirleri ise Vilayet Hizmetler Birliği Anaokulu ile Mehmet Akif Ersoy ve Şehit Ömer Faruk Sayıl İlkokulu

öğrencileri oldu.

Toplamda 59 kişilik öğrenci grubu, öğretmenleriyle birlikte okulu ziyaret ederek parkurda yarıştı, oyun oynadı ve kitap okudu. Çeşitli etkinliklerle eğlencenin ve doğanın tadını çıkaran minikler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.