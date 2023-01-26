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Yapılan araştırmada bakır topraklama çubuklarını çalan kişinin S.M. olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi ilçe merkezindeki Karaoğlanoğlu meydanında yakaladı.

doğalgaz topraklama çubuklarının çalınması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki bina ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Hırsızlık olayını fark eden bina sahipleri polise başvurdu.

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