Elbistan’da doğalgaz kutularından topraklama çubuklarını çalan şahıs tutuklandı
Geçtiğimiz günlerde Battalgazi Mahallesi Paşalık Caddesi üzerindeki binalardan doğalgaz sisteminin bakır topraklama çubuğunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalanmıştı.
Hırsızlık olayını fark eden bina sahipleri polise başvurdu.
doğalgaz topraklama çubuklarının çalınması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki bina ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Yapılan araştırmada bakır topraklama çubuklarını çalan kişinin S.M. olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi ilçe merkezindeki Karaoğlanoğlu meydanında yakaladı.
Emniyetteki evrakları tamamlanan S.M. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.