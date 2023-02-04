İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi.

Bakan Soylu, gece geç saatlerde Bakanlık binasından ayrılmasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer ile Çankaya ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda yürüdü.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Soylu, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Hakkâri’de de paletli ambulansla şiddetli kış koşullarında hastaya ulaşan UMKE ekibinin kar altındaki yolları aşarak hastaya ulaştığını anlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı

Ekipler ilk müdahaleden sonra 15 yaşındaki hastayı, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne nakletti. Bakan Koca paylaşımında, hastanın durumunun şu an iyi olduğunu aktardı.

Yine Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşme anı, bölgede elektrik arızasını onarmaya giden ekibin tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ise yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Araçları kara sağlanan ve dağda mahsur kalan 60 üniversite öğrencisi ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.