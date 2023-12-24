Kent genelinde dün akşam başlayan kar yağışı gece geç saatlere kadar devam etti.

Kar kalınlığı kent merkezinde 7, yüksek kesimlerde yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı ile Van genelinde 96 mahalle ve 176 mezra olmak üzere 272 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Yolların yeniden ulaşıma açılması için büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kars

Kars’ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentte tipiden Merkeze bağlı 6, Akyaka’ya bağlı 3, Arpaçay’a bağlı 9, Digor’a bağlı 1, Selim’e bağlı 5 ve Susuz’a bağlı 9 olmak üzere toplam 33 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapılı bulunan köy yolları için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Karla mücadele ekipleri kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için birçok noktada çalışma yapıyor.

Hakkari

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından, Hakkari ve ilçelerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Aralıklı yağan kar, merkezde yer yer 30 santimetreyi bulurken, yüksek rakımlı dağlarda 1 metreye kadar ulaştı.

Bununla beraber Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde bugün saat 07.30 itibarıyla 32 köy 112 mezra yolu ulaşıma kapalıdır. Hakkari merkez 8 köy, 35 mezra, Şemdinli'de 7 köy, 37 mezra, Yüksekova'da 17 köy, 40 mezra. Karla mücadele çalışmaları devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Muş

Kar kalınlığı kent merkezinde 10 santimetreye, yüksek kesimlerde yer yer 1,5 metreye ulaştı. Yoğun kar nedeniyle birçok köy ve mezra yolu, ulaşıma kapandı.

80 personel ve 60 araç ile sahaya çıkan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 368 köy ile 207 mezra yolunda ulaşımın sağlanabilmesi için seferber oldu.

Kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki 10 köy ile 21 mezraya ulaşımın sağlandığı 1800 rakımlı Üçevler Grup Köy Yolu'nda mesai yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı ve tipiye rağmen kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulan karı temizleyebilmek için yoğun bir çaba gösterdi.

Bölgede çalışan iş makinesi operatörü Bahri Gölbaşı, "Üçevler Grup Köy Yolu'nda fırtına ve kar yağışı, 2 gündür devam ediyor. 24 saat aralıksız olarak çalışmaktayız. Kapalı köy ve mezra yollarının bazıları yoğun kar yağışı ve fırtınadan dolayı tehlikeli ama buna rağmen yolları açmaya çalışıyoruz. Kar kalınlığı 1 metreyi aşmış durumda. Bazı yerlerde ise fırtına ve tipiden ötürü 1,5 metreyi de geçiyor. Amacımız, vatandaşlarımızın mağdur olmamasıdır" dedi.