Yaşar gölcü ilkokulu üzerinde bulunan caddede gerçekleştirilen aşure etkinliğine TBMM içişleri komisyon başkanı Celalettin güvenç, Ak Parti Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti İl ve İlçe Teşkilatlarının Yanı Sıra vatandaşlar Yoğun Katılım Sağladı.
Kazanlarda pişirilen aşureler protokol tarafından vatandaşlara dağıtıldı.
Burada konuşan Dulkadiroğlu belediye başkanı Necati Okay, “kardeşliğimizi pekiştirme fırsatı yakaladık.” diye konuştu.
AK parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet cihat Sezal ise “bu tarz programlarda vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz.” İfadelerini kullandı.
AK parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’de “aşure birliğin ve beraberliğin simgesidir.” dedi.
TBMM içişleri komisyon başkanı Celalettin güvenç ise “buraya gelerek programa ilgi gösteren tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum.” dedi.