Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Doğukent mahallesinde başlattığı Doğukent Spor Kompleksi projesinde çalışmalar hız kazandı.

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Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, tüm olumsuzluklara rağmen yoğun çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

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Projenin Dulkadiroğlu’na değer katacak önemli bir eser olduğunun altını çizen Başkan Okay, konuyla ilgili şunları söyledi: “Önce pandemi süreci, ardından da asrın felaketi bu projelerimizde yavaşlamaya neden oldu. Ancak gerekli düzenlemeleri yaparak bu projelerimize yeniden hız verdik.

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Doğukent mahallemize kazandırdığımız bu projemiz bölgeye değer katacak çok önemli bir sosyal tesistir. İçerisinde olimpik bir yüzme havuzu, mini havuz, fitness, kafeterya, düğün salonu ve aktivite alanlarıyla Kahramanmaraş’a hizmet verecek kapasiteye sahiptir.

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Ekiplerimiz projeyi tamamlama adına yoğun bir çaba içerisindedir. Kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ben şimdiden Dulkadiroğlu’na ve kıymetli vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Kaynak: Dulkadiroğlu Belediyesi