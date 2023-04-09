Dulkadiroğlu ilçesine bağlı doğukent bölgesinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor.
Bu kapsamda Polis ekipleri, binaların yıkıldığı ve enkazın kaldırıldığı binaların etrafında güvenlik önlemi alarak araç ve yaya trafiğine kapattı.
Dulkadiroğlu ilçesine bağlı doğukent bölgesinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor.
Bu kapsamda Polis ekipleri, binaların yıkıldığı ve enkazın kaldırıldığı binaların etrafında güvenlik önlemi alarak araç ve yaya trafiğine kapattı.
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