Dulkadiroğlu ilçesine bağlı doğukent bölgesinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda Polis ekipleri, binaların yıkıldığı ve enkazın kaldırıldığı binaların etrafında güvenlik önlemi alarak araç ve yaya trafiğine kapattı.