Artvin'de Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında Kopmuş mevkisinde gece 02.30 sırlarında Birkan Yılmaz yönetimindeki 08 AT 332 plakalı BMW marka lüks otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil hurdaya döndü. Kaza sonrası araç içinde bulunan 21 yaşındaki Cemal Tatar olay yerinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan sürücü Birkan Yılmaz (25) ise tedavisi yapılmak üzere Artvin Devlet hastanesine kaldırıldı.
Doğum gününde vefat etti
Çanakkale’de üniversite okuyan Cemal Tatar'ın dün doğum günü olduğu ve yaz tatilinde memleketi Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki ailesinin yanına geldiği öğrenildi.
Tatar'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, cenazesinin yarın öğlen namazının ardından Kemalpaşa ilçesinde defnedileceği öğrenildi.