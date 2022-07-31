Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine 28 Temmuz gecesi gelerek muayene olan ve buradaki doktor ile personele kaldırım taşıyla saldırmak isteyen A.K, hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanenin acil servisine dün akşam yeniden gelen A.K, tehdit ettiği sağlık personeline hakaretlerde bulunarak saldırmak istedi.

Hastane polisi tarafından tekrar gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "tehdit" suçundan tutuklandı.