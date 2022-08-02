Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis, savcı, hakim ve kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılarla mücadele etmeye devam ediyor.

Bu yöntemle insanları tuzaklarına düşüren dolandırıcılar, 71 yaşındaki M.N.’yi de kandırmayı başardı.

M.N.’yi arayan dolandırıcılar, yaşlı adama; isminin yolsuzluk soruşturmalarında geçtiğini ve bankadaki parasını çekmesi gerektiğini söyledi.

Yaşlı adam parasının tamamını çekti

Paranın adli emanet bürosunda kalacağı yalanını öne süren dolandırıcılara inanan M.N., banka hesabında bulunan 43 bin 800 doların hepsini çekti.

Şüpheliler başka dolandırıcılarla iş birliği yaptı

Yaşlı adamın parasını kendileri giderek almak istemeyen dolandırıcılar, parayı teslim almak için T.E.D, U.E, ve Ö.Ö. isimli üç dolandırıcı ile anlaştı.

Ankara'da dolandırıcıları dolandıran 3 şüpheli yakalandı ViDEO

Dolandırıcıları dolandıranlar cezaevine gönderildi

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 3 şahıs, yaşlı adamdan aldıkları parayla birlikte sırra kadem bastı ve iş birlikçileri olan esas dolandırıcılarla irtibata geçmedi.

M.N.’nin şikayetçi olmasının ardından Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, parayı alan T.E.D, U.E, ve Ö.Ö’yü yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin yanı sıra izledikleri 80 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerinin ardından T.E.D., U.E., ve Ö.Ö.’yü, Ankara girişinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Paralarla sefa sürdükleri öğrenildi

Zanlıların, dolandırdıkları paralarla kendilerine otomobil, motosiklet ve cep telefonu aldıkları, lüks mekanlarda eğlenerek haksız elde ettikleri parayı harcadıkları öğrenildi.

Şahısların araçlarında yapılan aramada ise, çeşitli modellerde lüks cep telefonları, pompalı tüfek ve M.N.’den kalan 9 bin 100 dolar ele geçirildi.

Esas dolandırıcılar aranıyor

Kalan paralar sahibine iade edilirken, esas dolandırıcıların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.