Dolar/TL, yılın zirvesine yakın seyretmeye devam ediyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 17,95 civarında seyrediyor. Kur geçen hafta 17,9750 ile 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeyi görmüştü.



Euro/TL 18,27 seviyesinde hareket ediyor.



İç piyasada gözler saat 10.00'da açıklanacak enflasyon rakamlaında olacak. Enflasyon haziran sonu itibariyle yıllık bazda yüzde 78,62 seviyesine yükselmişti.

DOLAR TOPARLANDI

Dolar uluslararası piyasalarda Fed yetkililerinin, merkez bankasının keskin faiz artırımlarına devam edeceğinin işaretini vermesiyle başlıca rakiplerine karşı elde ettiği üç haftanın en büyük kazanımlarını korudu. Dolar endeksi dün 105,03 ile bir ayın en düşüğünü görmesi sonrasında 106,2 seviyesinde seyrediyor.

Piyasalar, Fed'in eylül ayı toplantısında 75 baz puan daha faiz artırmasına yüzde 44 olasılık veriyor.