Kahramanmaraş-Göksun arasındaki 11 tünelden oluşan Edebiyat Yolu'nda yer alan Yeşilgöz Gölü ve Döngel Şelalesi'nde, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve kahverenginin farklı tonları hakim oldu.

Çınar ve söğüt ağaçlarına su seslerinin eşlik ettiği Döngel Şelalesi ve çevresi, renk cümbüşüyle seyrine doyumsuz manzaralar sunarken, doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası haline geldi.

Birçok su altı arama-kurtarma grubunun çalışmasına rağmen kaynağı saptanamayan Yeşil Göz de kendine özgü renk cümbüşüyle misafirlerini ağırlıyor.

Doğaseverler için spor yapma ve keyifli vakit geçirme imkanı sunan Yeşil Göz, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların ardından doğa tutkunlarının gözde mekanları arasında yer aldı.