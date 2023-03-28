‘Ramazan’da Birlikte Paylaşalım’ sloganıyla gönüllere dokunan, programların içeriğiyle de 7’den 70’e herkesi mutlu eden Onikişubat Belediyesi, bu zor günleri Ramazan ayının bereketinin yanı sıra birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla geride bırakmayı hedefliyor.

Programın yapıldığı alana gelen Başkan Mahçiçek, tüm masaları tek tek dolaşarak, vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.

İftar programı, Türkiye’nin alanında önde gelen isimlerinden biri olan Şair-Yazar Senai Demirci’nin söyleşisiyle başladı.

Ezanın okunmasının ardından oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Başkan Mahçiçek yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi. İftar programına AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da katıldı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, deprem şehitlerini rahmet ve minnetle anarak, Bu sıkıntıları da İnşallah sabrederek, direnerek, çalışarak aşacağız” ifadelerini kullandı.