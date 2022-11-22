Asgari ücret için Asgari Ücret Komisyonu 'nun ile toplantısı 7 Aralık'ta yapılacak. Ardından 8 ve 9 aralıkta ikinci ve üçüncü toplantılar gerçekleştirilerek 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına karar verilecek.

Çalışan enflasyona ezdirilmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlık edeceği toplantılardan, verilen beyanlara göre çalışanın enflasyona ezdirilmeyecek bir sonuç çıkacak.

Zam masasında işçileri Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, işvereni ise TİSK temsil edecek

2022 yılının ikinci yarısında asgari ücretin 5.500 lira olduğu düşünüldüğünde asgari ücrete farklı zam oranlarında artışlarının yapılacağı dört farklı senaryo gündeme getiriliyor.

Asgari ücrettin net maaşı işçileri ilgilendirirken işverenler de kendilerinin ödeyeceği süt ücretin ne olacağını merakla bekliyor.

Dört farklı senaryoda farklı asgari ücrette işveren maliyetleri

Asgari ücret 6 bin 800 lira olursa; işveren sigorta primi 1.400 lira ve İşverene toplam maliyet 9 bin 400 lira olacak.

Asgari ücret 7 bin 650 lira olursa; işveren sigorta primi 1.575 lira ve İşverene toplam maliyet 10 bin 575 lira olacak.

Asgari ücret 8 bin 75 lira olursa; işveren sigorta primi 1.662,50 lira ve İşverene toplam maliyet 11 bin 162,50 lira olacak.

Asgari ücret 8 bin 500 lira olursa; işveren sigorta primi 1.750 lira ve İşverene toplam maliyet 11 bin 750 lira olacak.