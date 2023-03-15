Türkiye, ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraşlı merkezlerin gölgesinde seçime gidiyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Anayasa’nın 116. Maddesinin kendine verdiği yetkiye göre 18 Haziran’da yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararı aldığını açıklamıştı. Akabinde kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini paylaşarak, seçim süreci resmen başlamıştı.

Bu kapsamda AK Parti’de, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalar sürüyor. İl başkanlıklarının yanı sıra parti genel merkezinde de milletvekilliği aday adaylığı müracaatları alınıyor.

Kahramanmaraş kamuoyunun yakından tanıdığı ve AK Parti’nin çeşitli kademelerinde uzun yıllar görev yapan Dr. Ali Ünsal, milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

“Siyaset konuşmayacağız, tek gayemiz deprem yaralarını sarmak”

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı’na dosyalarının ibraz edilmesinin ardından resmi başvurusunu yaptığı imzayı atan Dr. Ali Ünsal, birlik ve beraberlik mesajları vererek Kahramanmaraş depremlerine dikkat çekti.

Bu süreçte siyaset konuşmayacaklarını, tüm güçleriyle depremin yaralarının sarılması için çalışmalar yürüteceklerini kaydeden Ünsal, konuşmasını şöyle devam ettirdi: “Türkiye olarak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sürecine girdik. Bugün uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunduğum AK Parti ailemize 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği aday adaylığı için resmi başvuruda bulundum. Adaylık başvurumuzu yapsak da bizim birinci önceliğimiz Kahramanmaraş merkezli depremlerdir. Şuan müracaat görevimizi tamamladık ve Kahramanmaraş’ın yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Bu şehri, bu şehrin evlatları olarak hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte siyaset konuşmayacağız. Tek gayemiz deprem yaralarını sarmak ve bunun için çalışmak. Şehrin siyasileri, iş insanları, esnafları ve vatandaşlarıyla beraber tüm Kahramanmaraş’ı yeniden inşa edeceğiz. Bunun için büyük bir gayret göstereceğiz. Çıktığımız bu kutlu yolda, tüm teşkilatımızın ve dostlarımızın destek ve dualarına talibim. Tarihi öneme haiz bu seçimin; şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Son olarak 6 Mart’ta yaşadığımız ‘Asrın Felaketi’ depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Dr. Ali Ünsal’a başvuru yaparken sevenleri de eşlik etti.

Dr. Ali Ünsal kimdir?

1972 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. 1990 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 2002-2006 yılları arasında Kahramanmaraşspor’da kulüp doktorluğu ve kulüp yöneticiliği yaptı. 2010-2012 yılları arasında Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanlığı görevinde bulundu. 2014-2019 yılları arasında Onikişubat Belediye Meclis üyeliği ve Belediye Başkan Yardımcılığı, 2019 yerel seçimlerinin ardından ise Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Ayrıca EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’ın Genel Koordinatörlüğünü yapmaktadır. İyi derecede İngilizce ve Arapça bilen Ünsal, evli ve iki çocuk babasıdır.