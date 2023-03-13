DSİ Genel Müdürlüğü, afetten etkilenen 11 ildeki çalışmalarını 3 bin 42 araç ve 8 bin personeliyle sürdürüyor.

Depremden etkilenen illerde yaraların sarılması noktasında fedakarca görev yapan tüm ekipler gibi DSİ personeli de sahada görev yapıyor.

Depremlerin ardından ilk etapta arama kurtarma çalışmalarına destek sunan DSİ ekipleri, sonraki süreçte enkaz kaldırmadan konteyner ve çadır kurulumuna, içme suyu hatlarının onarımından sondaj çalışmasına kadar birçok alanda hizmet veriyor.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Ekin, AA muhabirine, depremin ardından kurum olarak afet bölgesindeki illerde başlattıkları çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Depremin ilk saatlerinden itibaren sahada görev aldıklarını belirten Ekin, ilk olarak gerek iş makineleri ve gerekse personelle arama kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini dile getirdi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başladıklarını ifade eden Ekin, deprem bölgelerinde 2 milyon ton enkazı döküm sahalarına naklettiklerini, bu rakama yakın enkazı da yaklaşık 1 ay içerisinde kaldırmayı planladıklarını belirtti.

- "60 civarında tankerimizi ikmal faaliyetlerinde görevlendirdik"

Ekin, gerek kurum araçlarının yakıtının karşılanması gerekse depremin ilk günü arama kurtarmada görev alan diğer araçlara yakıt ikmali sağladıklarını belirterek, "Depremin olduğu ilk gün akaryakıt istasyonları çalışmıyordu. Hastanelerdeki ambulansların ve araçlarında yatan sivil vatandaşların akaryakıt ikmaline de katkı sunduk." dedi.

Paletli iş makinelerine yerinde yakıt ikmali yaptıklarını ifade eden Ekin, "Seyyar sayaçlı akaryakıt tankerlerimiz var, 60 civarında tankerimizi sadece bu ikmal faaliyetleri için görevlendirdik. Akaryakıt ikmallerimizi bu şekilde aksamadan yürütüyoruz." diye konuştu.

Ekin, deprem bölgelerinde görev alan 3 bin 42 araç için 1 ayda kullandıkları yakıtın çok büyük bir rakama ulaştığını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim bir yılda ülke çapında akaryakıt sarfiyatımız 25-30 milyon litre arasındaydı. Bir ayda aşağı yukarı 5'te birini deprem bölgesinde tüketmiş olduk. Bize başka kurumlardan da akaryakıt desteği geldi. Akaryakıt istasyonlarımız olduğundan dolayı muhafaza imkanımız da vardı. Ondan dolayı talep eden, ihtiyaç olan kurumlara da gerek istasyonlarımızdan gerek seyyar akaryakıt tankerlerimizden ikmal imkanımız oldu ve yardımcı olduk."

- "Kapanan yolları açtık"

DSİ'nin deprem bölgelerinde yaptığı diğer çalışmalar hakkında da bilgiler veren Ekin, şöyle konuştu:

"Depremden etkilenen illerimizde kurumumuza ait isale hatlarında herhangi bir hasar oluşmadı. Diğer kurumların çalışmalarını da kendi işimiz gibi kabullendik. Öncelikli olarak Adıyaman'da içme suyu ihtiyacı vardı, isale hatlarına müdahale ettik. Depremin hasarı büyüktü, depremden dolayı kaya yuvarlanması, bozulan yollar vardı. İş makinelerimizi göndererek yolları açtık. Diğer illerimizde de İller Bankası ve belediyelerin hasar gören isale hatlarına müdahale ettik. Malatya'da kayısı üreticilerinin su sıkıntısı yaşamaması için sulama maksatlı 30 sondaj kuyusu açmayı planlıyoruz, ekiplerimiz çalışıyor. Tüm bölgelerimizdeki sondaj ekiplerimiz deprem bölgelerindeki içme ve sulama suyu ihtiyaçlarını karşılamak için yönlendirdik."

- DSİ misafirhanelerinde 4 bin 785 kişi konuk edildi

DSİ'nin destek isteyen tüm kurumlara ve depremzedelere yardım ettiğini belirten Ekin, 4 bin 785 depremzedeyi kurumun misafirhanelerinde barındırdıklarını söyledi.

Ekin, deprem bölgelerine 83 tır su, 37 bin 190 kişiye sıcak yemek, 601 bin 800 ekmek, 25 bin battaniye, 136 bin 965 kilogram kuru gıda yardımı yaptıklarını, 188 su deposu, 120 jeneratör, 580 konteyner, 686 çadır, 71 mutfak konteyneri, 2 bin 200 ısıtıcı, 6 bin 659 koli hijyen malzemesi, 76 koli tıbbi malzeme ve 622 ton kömür ve odun gönderdiklerini dile getirdi.