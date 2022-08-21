Kahramanmaraş ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi AKCA, beraberindeki heyet ile birlikte 21 Ağustos Pazar günü Malatya’dan, Kahramanmaraş’a geçerek bir dizi incelemelerde bulundu.

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi AKCA ve beraberindeki heyet ilk olarak Ceyhan kaynaklarında incelemelerde bulunarak buradan Adatepe Sulaması 1.Kısım ve 2. Kısım işlerinin koordine edildiği şantiyeleri ziyaret ederek ardından çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından yazılı açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi AKCA, Toplantının ardından yaptığı açıklamada Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin dört bir tarafında olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da çok önemli projelere imza attık. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2022 yılları arasında Kahramanmaraş iline toplam 8.663.223.364 TL yatırım yapılarak, 176 adet tesis hizmete alınmıştır. Bu tesislerin; 3 adedi İçmesuyu Tesisi, 9 adedi Baraj, 5 adedi Gölet, 17 adedi Sulama Tesisi, 1 adedi Arazi Toplulaştırma ve TİGH, 105 adedi Taşkın Koruma Tesisi, 36 adedi Hes Tesisidir. Yıllık 26,80 milyon m³ içme ve kullanma suyu temin edilerek 600.000 kişiye içme ve kullanma suyu sağlanmıştır. Toplam 175.590 dekar arazi sulamaya açılmış ve yıllık 209.000.000 TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Toplam 279.200 dekar alanda ATTİGH tescili yapılmıştır. 132 yerleşim yeri ve 143.220 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur.

Kahramanmaraş için bunlar yeterli değil diyor yatırıma ve proje üretmeye devam ediyoruz. Bugünde ekibimiz ile birlikte çalışmaları devam eden Adatepe Sulaması 1.Kısım ve 2.Kısım inşaatlarımızda incelemelerde bulunduk. Çalışmalarda gelinen seviyeler hakkında bilgi aldık. Adatepe sulaması 1.kısımın tamamlanması ile 67 bin 880 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanarak bölgede yapılacak sulu tarımla milli ekonomiye 2022 birim fiyatları ile yıllık 110 milyon TL katkı sağlaması hedeflenmektedir. Adatepe Sulaması 2. Kısım inşaatımızda da çalışmaların tamamlanması ile de 59 bin 460 dekar tarım arazisinin sulanması ve yapılacak sulu tarımla 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 90 milyon TL katkı sağlaması hedeflenmektedir.’ dedi.

DSİ Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Lütfi AKCA, Genel Müdür Yardımcımız Sayın Mehmet Akif BALTA ve beraberlerindeki heyet incelemelerinin ardından Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Bölge Müdürü Sançar BİÇER ’den Bölgenin görev alanında ki projelerin son durumu hakkında bilgi aldı.