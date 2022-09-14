Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta, beraberinde 20. Kahramanmaraş Bölge Müdürü Sançar Biçer ve ekibiyle Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda ziyaret etti.

Başkan Mahçiçek, daha önce Ankara ziyaretinde bilgilendirdiği Balta’ya EXPO 2023 ve Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’nin detaylarını anlattı. DSİ ile işbirliği halinde olunması gereken konularda görüş alışverişinden bulunulurken, Başkan Mahçiçek tanıtım filmi ve sonrasında alan gezisiyle misafirlerine projelerde kat edilen mesafeyi yerinde gösterdi.

“DSİ olarak her konuda yardımcı olacağımızın sözünü vermiştik”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta, EXPO 2023 ve Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’nin çok ileri bir seviyeye geldiğini belirterek, DSİ olarak her türlü desteği vereceklerini yineledi. Balta, sözlerine şu şekilde devam etti, “Başkanımız sağ olsun Ankara’da bizleri ziyaret ettiğinde EXPO 2023 ve Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’nden bahsetmişti. Kendisi projenin heyecanıyla bizlere anlatmıştı. Bugün de bu projeyi yerinde görme fırsatı bulduk ama o gün anlattığından çok daha ileri seviyede olduğunu gördük. Çok uzun da bir süre olmamıştı. Projenin hayata geçtiğini, hatta EXPO 2023 Fuar Alanı’nın özellikle tamamlanmak üzere olduğunu gördük. Devamında başkanımız yeni bir projeyi de hayata geçirmek için adım attı. Bu projeyi de yine belediye ve devletin kasasından para çıkmadan yapmayı planlıyor. Kendisi eski bir planlamacı olduğu için bu işleri iyi planlıyor. Burada Kahramanmaraş’a bir nevi denizi getirmiş olacak. Aslında su buradan akıp gidiyor fakat suyu burada belli bir noktada durgun hale getirerek yani önüne bir bent veya sedde kurarak suyu göllendirmeyi hedeflemiş. Biz de kendilerine her konuda yardımcı olacağımızın sözünü vermiştik. Ziyaretimizde de bunu tekrarlamış olduk. Yakın zamanda bu projeyi hayata geçirip tamamladığında da bizleri davet ederse İnşallah birlikte tekneyi burada yüzdürürüz.”

“Artık Kahramanmaraş’ın geleceğini ilmek ilmek öreceğiz”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de ziyaretlerinden dolayı Balta’ya teşekkür ederek, Kahramanmaraş’ın geleceğini ilmek ilmek öreceklerini söyledi. Başkan Mahçiçek, “Sayın Genel Müdür Yardımcımızın da ifade ettiği gibi projelerimizle ilgili Ankara’da kendilerini bilgilendirmiştik. EXPO 2023 Alanı’mızda beraber görme imkanımız oldu projeyi. Kahramanmaraş’ın geleceğiyle ilgili iyi şeyler yapıyoruz. Kahramanmaraş’ın gelecek vizyonuyla ve daha yaşanabilir bir memleket olması gayretiyle çalışıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda EXPO 2023 ve sedde projemizle Kahramanmaraş’ımızı ulusal ve uluslararası alanda tanıtılır hale getireceğiz. Ben hep söylüyorum, artık kaldırım belediyeciliği yok. Artık Kahramanmaraş’ın geleceğini ilmek ilmek öreceğiz. Yaşanabilir kentler sıralamasında ön sıralara taşınması için gayret edeceğiz. Ben Sayın Genel Müdür Yardımcımıza ve Bölge Müdürümüze bir kere daha teşekkür ediyoruz, bizleri onurlandırdılar. Kendilerine de başarılar ve muvaffakiyetler diliyorum” dedi.