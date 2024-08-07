Yeni Haftada Sıcaklık Mevsim Normallerinin Üstünde Seyredecek Yeni Haftada Sıcaklık Mevsim Normallerinin Üstünde Seyredecek

Bölgeden bölgeye değişiklik gösterse bile test pozitifliğinin yüzde 10'un üzerinde olduğu belirtildi. Avrupa'da pozitiflik yüzdesi yüzde 20'nin üzerinde.
Covid-19'un dolaşımının şu anda bildirilenden çok daha fazla olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu önemli çünkü virüs evrimleşmeye ve değişmeye devam ediyor” ifadeleri yer aldı.
Salgın olarak ilan edilmesinin üzerinden 4 yılı aşkın süre geçen ve "küresel acil durum" kategorisinden çıkarılan Covid-19, hala "küresel salgın" olarak nitelendiriliyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu