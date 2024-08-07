Bölgeden bölgeye değişiklik gösterse bile test pozitifliğinin yüzde 10'un üzerinde olduğu belirtildi. Avrupa'da pozitiflik yüzdesi yüzde 20'nin üzerinde.

Covid-19'un dolaşımının şu anda bildirilenden çok daha fazla olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu önemli çünkü virüs evrimleşmeye ve değişmeye devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

Salgın olarak ilan edilmesinin üzerinden 4 yılı aşkın süre geçen ve "küresel acil durum" kategorisinden çıkarılan Covid-19, hala "küresel salgın" olarak nitelendiriliyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu