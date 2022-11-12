Bu kapsamda Emekli Albay ve Araştırmacı Yazar Atilla Güler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84.yılını anma programları kapsamında öğrenci ve vatandaşlara Atatürk ve Kafkasya kitabının içeriği ile ilgili Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde konferans gerçekleştirdi.

Burada Birbirinden önemli bilgiler paylaşan güler daha sonra okurlarının kitabını imzaladı.

Programın sonunda Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Emekli Albay ve Araştırmacı Yazar Atilla Güler, programı düzenleyen Dulkadiroğlu belediye başkanı Necati Okay’a teşekkür etti.